Viabilità, l’annuncio dell’assessore Aricò: “Entro 6 mesi via i semafori dalla Palermo-Agrigento”

“I lavori di ammodernamento dell’itinerario stradale Palermo-Agrigento, lungo le Statali 122 e 189, “si concluderanno entro gennaio del 2027”. Lo ha annunciato l’assessore alle Infrastrutture della Regione Siciliana, Alessandro Aricò, a Palermo, alla conferenza stampa di presentazione dell’accordo con Anas e otto comuni per alcuni interventi di compensazione territoriale rispetto ai lavori di ammodernamento dell’itinerario. “Entro agosto di quest’anno saranno completati i lavori di realizzazione dei viadotti San Leonardo e nella scarpata all’altezza di Vicari, a gennaio 2027 si chiuderà il cantiere del viadotto Milena.- ha spiegato Aricò – e a fine gennaio 2027 i semafori lungo la Palermo-Agrigento saranno solo un brutto ricordo”.

Il Protocollo definisce le modalità di gestione del finanziamento destinato alle opere di compensazione territoriale correlate ai lavori sull’itinerario Palermo-Agrigento. L’accordo stabilisce un quadro collaborativo tra diverse amministrazioni per garantire l’attuazione di interventi infrastrutturali essenziali per il territorio.

Alla presenza del Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, le parti contraenti che hanno formalizzato l’impegno sono state le seguenti: l’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, rappresentato da Alessandro Aricò e da Salvatore Lizzio. Anas, Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento, rappresentata dal Responsabile della Struttura Territoriale Sicilia, Nicola Montesano.

Gli otto comuni beneficiari sono stati rappresentati dai Sindaci di: Baucina, Fortunato Basile; Bolognetta, Mary Elizabeth Anne Smith; Campofelice di Fitalia, Anna Canzoneri; Cefalà Diana, Giuseppe Virgilio Cangialosi; Ciminna, Vito Filippo Barone; Mezzojuso, Giuseppe Lopes; Vicari, Antonino Miceli; Villafrati, Francesco Agnello.

“Dopo 15 anni arriviamo alla compensazione di opere che potranno valorizzare il territorio e garantire sicurezza e collegamenti veloci e sicuri – ha detto Schifani -. L’accordo di oggi stabilisce un quadro collaborativo tra amministrazioni e garantisce l’attuazione di interventi infrastrutturali essenziali per i Comuni del territorio che ha a lungo patito la lunghezza dei tempi di realizzazione delle opere – ha aggiunto -. Sulla A19 Palermo-Catania si sono ridotte le restrizioni e i cantieri e siamo a buon punto, mentre con Anas stiamo portando avanti un cronoprogramma di interventi massicci, tanti, ma essenziali per la tutela della sicurezza della rete autostradale”. “Ringraziamo tutti questi primi cittadini che insieme alle loro amministrazioni hanno agito in sinergia con Anas permettendoci di operare al meglio delle nostre possibilità su una nuova opera essenziale per questo versante della Sicilia. – ha affermato Claudio Andrea Gemme, amministratore delegato di Anas spa. -. I Comuni che beneficeranno dei fondi potranno finalmente riqualificare le loro strade provinciali e integrare la pavimentazione delle complanari all’asse principale”.

La convenzione mira a disciplinare i rapporti per l’erogazione e la ripartizione dei fondi disponibili per interventi di adeguamento, razionalizzazione e manutenzione straordinaria della rete stradale urbana e di collegamento. Il progetto definitivo ha introdotto l’obbligo di realizzare specifici interventi di compensazione territoriale. Tali opere includono la riqualificazione di strade provinciali e l’integrazione della pavimentazione delle complanari all’asse principale.

Il finanziamento complessivo ammonta a 21,3 milioni di euro. Queste risorse sono state assegnate nell’ambito dell’accordo per lo sviluppo e la coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Siciliana.