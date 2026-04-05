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Scontro tra due auto tra Aragona e Comitini: tre feriti

Dei tre feriti uno è grave ma non in pericolo di vita

Pubblicato 11 ore fa
Da Redazione

Un incidente stradale si è verificato tra Aragona e Comitini. Nel sinistro che ha coinvolto due auto, ci sono tre feriti, di cui uno grave ma non in pericolo di vita.

Sul luogo lanciato l’allarme sono intervenuti due ambulanze del 118 che hanno trasferito i feriti in ospedale e i Carabinieri che si stanno occupando della dinamica del sinistro stradale e di monitorare il traffico .

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