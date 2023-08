Incidente all’ingresso di Licata, 6 feriti e 3 auto coinvolte 

È di sei persone ferite e tre veicoli coinvolti il bilancio di un incidente avvenuto questa mattina lungo la strada statale 115, all’ingresso di Licata. Non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto.

I sei feriti, per fortuna tutti non in maniera grave, sono stati trasportati all’ospedale San Giacomo d’Altopasso per le cure mediche del caso. Sul posto, scattato l’allarme, sono intervenuti i carabinieri, la polizia e i vigili del fuoco del distaccamento di Corso Argentina. (foto QuiLicata.it)