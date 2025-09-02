Scontro tra tre veicoli sulla Ss189: due vittime

Scontro tra tre veicoli leggeri lungo la strada statale 189 “Della Valle del Platani”, al km 7 ed in entrambe le direzioni, in località Lercara Friddi (PA).

Nell’impatto, le cui cause sono in corso di accertamento, due persone sono decedute.

Sul posto sono presenti le Forze dell’Ordine, il personale del 118 e le squadre Anas per la gestione dell’evento e per ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile.

La strada è momentaneamente chiusa