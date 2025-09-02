Ribera

Siccità, 12 sindaci dell’agrigentino chiedono irrigazione di soccorso alla Regione 

Chiedono la terza irrigazione di soccorso, per provare a salvare le coltivazioni, i 12 sindaci del comprensorio irriguo di Ribera

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Chiedono la terza irrigazione di soccorso, per provare a salvare le coltivazioni, i 12 sindaci del comprensorio irriguo di Ribera (Agrigento), area caratterizzata dalla produzione agroalimentare di qualità, dalle arance alle pesche. I primi cittadini di Ribera, Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Caltabellotta, Calamonaci, Cattolica Eraclea, Cianciana, Montallegro, Lucca Sicula, Santo Stefano Quisquina e Villafranca Sicula, si sono rivolti al presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e alla cabina di regia per l’emergenza idrica in agricoltura invocando un nuovo incontro urgente finalizzato “all’assegnazione di ulteriori volumi d’acqua ad uso irriguo”.

La richiesta dei sindaci dei comuni interessati giunge dopo il via libera, che era stato ottenuto nelle settimane scorse, dell’acqua dagli invasi Castello e Raia di Prizzi. Risorsa idrica che ha consentito di garantire due irrigazioni.

Le alte temperature di questo periodo e la permanente carenza di piogge, tuttavia, rendono necessario, secondo i sindaci, avere ulteriore acqua, anche dall’invaso Leone e dalla diga Gammauta, al fine di poter garantire il proseguimento dell’irrigazione di soccorso, “indispensabile – dicono i sindaci – per assicurare la tenuta del comparto agricolo locale e scongiurare il collasso economico di tale settore primario della nostra economia. Una situazione – concludono – che sta mettendo in serio pericolo la sopravvivenza delle colture agricole e delle produzioni di eccellenza del territorio”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Sicilia by Italpress

Palermo si prepara alla tradizionale “Acchianata” di Santa Rosalia
Ribera

Siccità, 12 sindaci dell’agrigentino chiedono irrigazione di soccorso alla Regione 
Apertura

Ancora una tragedia sulle strade, padre e figlio morti in incidente 
Catania

Gdf, il tenente colonnello Alessio Sgamma nuovo comandante del Gruppo di Catania
Catania

“Venite o ammazzo mia moglie”, ubriaco chiama il 112: denunciato per procurato allarme
Cultura

Olivia Sellerio in tour in Sicilia con le canzoni realizzate per Il Commissario Montalbano