Ultime Notizie

Sorpreso a rubare materiale e cavi elettrici dal cantiere in una scuola, arrestato

Sorpreso in flagranza il 34enne deve rispondere di furto aggravato.

Pubblicato 14 minuti fa
Da Redazione

I Carabinieri della Compagnia di Alcamo hanno arrestato un 34enne del luogo in flagranza di reato per furto aggravato.

I militari dell’Arma, nel corso di un servizio di pattuglia durante l’arco notturno, intervenivano presso l’istituto scolastico F.M. Mirabella dove era stato segnalato un tentativo di furto. Giunti sul posto sorprendevano l’uomo mentre stava asportando materiale e cavi elettrici dal cantiere edile che era stato allestito per la manutenzione del plesso scolastico.

Il 24enne è stato arrestato e, dopo l’udienza di convalida, sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora nel comune di Alcamo con il divieto di allontanarsi dal proprio domicilio durante le ore notturne.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

dalla Regione

Riforma Irpef, Schifani incontra Giorgetti: “Da ministro apertura a ristoro per la Sicilia”
Ultime Notizie

Sorpreso a rubare materiale e cavi elettrici dal cantiere in una scuola, arrestato
Licata

Conferimento rifiuti, operativo servizio di videosorveglianza a Licata
Palermo

Investito da auto in corsa, bimbo di 4 anni in ospedale
PRIMO PIANO

Scomparso nelle campagne di Sambuca di Sicilia, ritrovato sano e salvo pastore
Sicilia by Italpress

Palermo si prepara alla tradizionale “Acchianata” di Santa Rosalia