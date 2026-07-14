Arti marziali, numerosi atleti protagonisti della stagione alla Takayoshi Katayama

Si è conclusa nel mese di luglio, con un entusiasmo che conferma la continua crescita del movimento marziale agrigentino, l’attività sportiva 2025/2026 dell’A.S.D. Takayoshi Katayama, storica associazione guidata dal Direttore Tecnico Sensei Marco Valenti.Una stagione intensa e ricca di soddisfazioni che ha visto numerosissimi atleti impegnati nelle discipline del Ju Jitsu, Judo e Difesa Personale, confermando la palestra come una delle realtà sportive più attive e qualificate della provincia di Agrigento.

La chiusura dell’anno sportivo è stata preceduta dalle tre sessioni ufficiali degli Esami di Graduazione, svoltesi il 22, 24 e 29 giugno, durante le quali numerosi allievi hanno ottenuto il meritato passaggio di grado. I nuovi graduati sono: Cintura Bianco-Gialla: Antoci Giuseppe e Antoci Alessandro.Cintura Gialla: Vassallo Biagio, Ciraulo Adele, Mangione Michele, Costanza Federico, Velardita Karolyne e Vaccarella Marta Anja.Cintura Arancio: Perricone Paolo, Rago Elide, Abbate Ambra e Mazza Gaia.Cintura Verde: Costanza Giovanni, Costanza Giuseppe, Fucà Davide, Dalli Cardillo Angela, Sanfilippo Antonino Manuel, Infurna Carmelo e Salerno Riccardo.Cintura Blu: Rago Mariano, Mangione Corrado, Canicattì Alessandro, Insingo Gabriele e Tuttolomondo Maria.Cintura Marrone: Turco Gaia, Valenti Martina, Valenti Francesco, Abbate Christian e Pitrone Marco.Da evidenziare inoltre la revisione e convalida della Cintura Marrone di Ju Jitsu e Judo conseguita da Daniele Carapezza.

Tra gli avvenimenti più prestigiosi della stagione spicca il conseguimento della Cintura Nera 2° Dan da parte della Senpai Giorgia Valenti, ottenuta a Roma al termine di un impegnativo esame davanti ad una Commissione Nazionale di alto profilo tecnico. Un risultato che rappresenta motivo di orgoglio per l’intera società e testimonia l’elevato livello raggiunto dalla scuola agrigentina.

Durante l’anno gli atleti della Takayoshi Katayama hanno preso parte a numerosi stage, seminari e manifestazioni di carattere nazionale e internazionale, approfondendo anche lo studio del Fighting System e distinguendosi nelle competizioni agonistiche disputate a Modica.

Ma il successo della società non si misura soltanto con le cinture conquistate o con i risultati agonistici. Il dojo del Sensei Marco Valenti continua infatti ad essere una vera scuola di vita, dove ogni giorno vengono trasmessi valori fondamentali come disciplina, rispetto, educazione, inclusione, autocontrollo e fair play.L’A.S.D. Takayoshi Katayama rappresenta oggi un importante punto di riferimento per le famiglie agrigentine che scelgono le arti marziali come percorso educativo oltre che sportivo, grazie ad uno staff tecnico preparato, competente e sempre vicino agli atleti.La società ha voluto rivolgere un sincero ringraziamento a tutte le famiglie che, con la loro presenza e il loro sostegno, hanno accompagnato gli allievi durante un’intera stagione fatta di allenamenti, trasferte, esami e manifestazioni.Con la conclusione delle attività nel mese di luglio cala il sipario su un’annata ricca di emozioni e successi, ma lo sguardo è già rivolto al futuro: la ripresa ufficiale degli allenamenti è fissata per il 2 settembre 2026, quando il dojo riaprirà le proprie porte agli iscritti e a tutti coloro che desiderano avvicinarsi al mondo del Ju Jitsu, del Judo e della Difesa Personale.Una stagione che conferma la Takayoshi Katayama come una delle eccellenze sportive del territorio agrigentino e un’autentica fucina di giovani talenti, dove passione, professionalità e valori educativi continuano a crescere insieme.