Grandi nomi al Master di scrittura della Strada degli Scrittori sul tema “Le parole delle immagini”

Prosegue ad Agrigento, nella cornice di Villa Genuardi, la decima edizione del Master di scrittura “Le parole dell’immagine”, promosso dalla Strada degli Scrittori e diretto da Felice Cavallaro. Un appuntamento che negli anni si è consolidato come uno dei percorsi formativi dedicati alla scrittura, al racconto audiovisivo e ai linguaggi della comunicazione culturale.

Sono oltre sessanta i partecipanti che, fino ad oggi, hanno seguito lezioni, incontri e laboratori con alcuni tra i protagonisti più autorevoli del panorama letterario, giornalistico e artistico italiano. Tra gli ospiti di questa edizione la scrittrice Nadia Terranova, che ha offerto una riflessione intensa sul valore educativo della narrazione e delle fiabe. “Non nascondiamo ai nostri bambini la crudeltà delle favole – ha detto la scrittrice – ogni favola che si rispetti deve avere un orco, un personaggio malvagio”.

Nel corso del Master il giornalista e critico letterario Piero Dorfles, che recentemente ha pubblicato con Sellerio “Le parole del mare”, ha affrontato il tema “Orizzonti”, sottolineando i limiti della conoscenza anche rispetto agli orizzonti della natura. “Dobbiamo vivere con la natura – ha osservato – e non danneggiarla definitivamente come si sta facendo. In letteratura questa dimensione, che ha a che fare con lo spirito dei propri limiti, è molto forte”. Il manager Antonello Perricone e il presidente del Palermo Dario Mirri hanno invece dialogato con i partecipanti del master sulla parola “Visioni”, mentre lo scrittore e giornalista Gaetano Savatteri ha proposto ai partecipanti un laboratorio costruito attorno agli scatti di grandi fotografi siciliani, invitando gli allievi a trasformare le immagini in suggestioni narrative. “Ogni fotografia contiene una storia sospesa – ha spiegato l’autore dei gialli di Makari – e la scrittura serve proprio a dare voce a ciò che l’immagine lascia intuire”. Tra gli altri docenti del Master Lidia Tilotta, Concetto Prestifilippo, Franco Nuccio, Franco Lannino, Alessandro Cutrona, Danilo Li Muli, Ester Rizzo e Marco Savatteri, Costanza Di Quattro, Angela Iantosca, Domenico Aronica, Alessio Mamo che hanno offerto agli allievi momenti di confronto su editoria, giornalismo, cinema, teatro, memoria civile e nuovi linguaggi della narrazione. Altri incontri sono previsti con il sociologo Nando Dalla Chiesa, che parlerà di “Giustizia”, il fotografo Angelo Pitrone e Gaetano Aronica, il critico d’arte Tanino Bonifacio e l’attrice Ester Pantano. Accanto alle lezioni teoriche, spazio anche ai laboratori di scrittura guidati da Salvatore Picone, Salvatore Nocera Bracco e Giovanni Salvo, con attività pratiche dedicate alla costruzione del racconto e alla scrittura per immagini.

Il programma prevede anche un incontro aperto alla città con “La Strada degli Scrittori FEST”, in programma venerdì 29 maggio alle ore 20 al Cinema Concordia di Agrigento. Una serata dedicata all’incontro tra parole, immagini, spettacolo e partecipazione pubblica, che sarà condotta da Felice Cavallaro e Donata Agnello, con la partecipazione di Nando dalla Chiesa, Gaetano Aronica, Ester Pantano e Angelo Pitrone.

Uno spazio sarà dedicato a Niscemi e alle iniziative promosse dalla Strada degli Scrittori insieme agli studenti del liceo cittadino. Saranno presenti il sindaco Massimiliano Conti, l’assessore alla Cultura Marianna Avila, la dirigente scolastica Viviana Morello e i cinque studenti vincitori del concorso dedicato al futuro della città. Nel corso della serata spazio anche allo spettacolo dei Pupi con Antonio Tancredi Cadili, all’esibizione di Ibla con un omaggio a Rosa Balistreri e alla performance degli attori e delle attrici della Savatteri Produzioni con “Camicette Bianche”, ideato e diretto da Marco Savatteri, tratto dall’omonimo libro di Ester Rizzo, che sarà presente all’evento. La manifestazione renderà inoltre omaggio a due grandi figure della cultura siciliana recentemente scomparse: Lorenzo Reina e Silvio Benedetto. Una decima edizione che conferma il ruolo del Master “Le parole dell’immagine” come laboratorio permanente di idee, storie e linguaggi, capace di trasformare Agrigento in un punto di riferimento nazionale per la formazione culturale e la narrazione contemporanea. Ancora una volta la direzione di Felice Cavallaro ha portato ad Agrigento un’iniziativa di grande spessore culturale, capace di mettere in relazione formazione, territorio e partecipazione pubblica. Il Master proseguirà fino a sabato mattina nella sede di Villa Genuardi.