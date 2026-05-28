Sant’Angelo Muxaro, nuovo contratto per i dipendenti comunali

Firma del nuovo contratto che prevede l’incremento dell’orario lavorativo dei dipendenti comunali da 30 a 32 ore settimanali al comune di Sant’Angelo Muxaro.

“Un risultato importante, frutto di impegno, dialogo e attenzione verso i lavoratori dell’Ente, che ogni giorno garantiscono servizi essenziali alla nostra comunità con professionalità e dedizione. Questo traguardo rappresenta un segnale concreto di valorizzazione del personale comunale e di rafforzamento della macchina amministrativa, con l’obiettivo di offrire servizi sempre più efficienti e vicini ai cittadini”, dice il sindaco Angelo Tirrito. “L’Amministrazione Comunale esprime piena soddisfazione per il raggiungimento di questo accordo, ringraziando tutti coloro che hanno contribuito al buon esito della trattativa. Continuiamo a lavorare con serietà e responsabilità per il bene della nostra comunità e per costruire un Comune sempre più forte, moderno e attento alle esigenze di tutti”.