Si ribalta col trattore tra Naro e Canicattì: un ferito grave

Un grave incidente si è verificato lungo la strada statale 123 tra Naro e Canicattì. Un trattore, per cause in fase di accertamento, si è ribaltato e il conducente è rimasto incastrato tra le lamiere. Sul luogo dell’incidente stanno lavorando le squadre dei vigili del fuoco, i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. Secondo le prime informazioni il conducente del mezzo è gravemente ferito.