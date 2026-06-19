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Si ribalta col trattore tra Naro e Canicattì: un ferito grave
Un grave incidente si è verificato lungo la strada statale 123 tra Naro e Canicattì
Un grave incidente si è verificato lungo la strada statale 123 tra Naro e Canicattì. Un trattore, per cause in fase di accertamento, si è ribaltato e il conducente è rimasto incastrato tra le lamiere. Sul luogo dell’incidente stanno lavorando le squadre dei vigili del fuoco, i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. Secondo le prime informazioni il conducente del mezzo è gravemente ferito.
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Redazione
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