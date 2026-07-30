Etna torna a farsi sentire, in corso nuova attività stromboliana

E’ passata da ‘stromboliana’ a ‘fontana di lava’ l’attività dal cratere Voragine dell’Etna, con l’emissione di brandelli di magma incandescente che ricadono nella zona sommitale del vulcano. Il fenomeno, seppure di non elevata energia, è legato all’ampiezza del tremore vulcanico che è su livelli alti.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, ha registrato una nuova attivita’ stromboliana in corrispondenza del Cratere Voragine. L’attivita’, che si e’ gradualmente intensificata nelle ultime ore, produce una emissione di cenere che si disperde in direzione Nord ovest. L’ampiezza media del tremore vulcanico nel corso della giornata di oggi ha subito ampie oscillazioni portandosi nella fascia dei valori alti, e ha subito un repentino incremento. Le sorgenti sono localizzate nell’area dei Crateri Voragine e Bocca Nuova a una profondita’ di circa 3000 metri sopra il livello del mare. L’attivita’ infrasonica e’ bassa e le sorgenti degli eventi sono localizzate nell’area del Cratere di Nord Est

L’attuale fase eruttiva del vulcano attivo più alto d’Europa non impatta sull’operatività dell’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania.