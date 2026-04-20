Amministrative, Giovanna Casà candidata sindaca a Sambuca di Sicilia

E’ Giovanna Casà, insegnante dell’IISS “Don Michele Arena” di Sciacca ed ex assessore nella giunta Ciaccio e nell’esecutivo del sindaco di Giuseppe Cacioppo, la candidata sindaco di Sambuca di Sicilia che scende in campo con la lista civica “Sambuca Prima di Tutto”.

“Inizialmente pensavo di candidarmi al consiglio. Ma poi sono andate avanti alcune idee ed ho accettato questa candidatura. Adesso è tempo di ripartire, tutti insieme. L’energia di tutti le persone che hanno partecipato alla mia presentazione è la dimostrazione che Sambuca non si ferma. Siete stati tantissimi e ci avete riempito il cuore. Ora mettiamoci al lavoro per costruire la comunità che meritiamo. Il viaggio è appena iniziato“, dice la candidata sindaca Casà a margine dell’inaugurazione del comitato elettorale.

Dall’altro fronte voci parlano di una possibile ricandidatura di Sario Arbisi, lo sfidante che nel 2023 aveva perso contro Cacioppo ma che, nove mesi dopo, ha ottenuto dal CGA l’accoglimento del ricorso elettorale, ribaltando la maggioranza consiliare e aprendo la strada alla sfiducia del sindaco Cacioppo il 27 giugno 2025.