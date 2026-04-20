L’omicidio di Gabriele Vaccaro, il sindaco di Favara: “Siamo sconvolti” (VIDEO)





“Siamo sconvolti per questa tragedia che ha colpito la nostra comunità. Ringrazio il sindaco di Pavia perchè si è messo subito a disposizione, segno di vicinanza tra le due comunità.” Lo dice in un video il primo cittadino di Favara, Antonio Palumbo.

Il sindaco prosegue: “Siamo in attesa che si sblocchi la salma per poterla portare a Favara. La nostra comunità è stata colpita ma come sappiamo fare noi ci rialzeremo. Mi è arrivata la solidarietà dei favaresi presenti in Lombardia, tutti si sono messi a disposizione dimostrando vicinanza anche alla famiglia. C’è un altro ragazzo ferito, di Ribera, e speriamo che riesca a cavarsela.”

Infine il primo cittadino conclude: “Il sindaco di Pavia mi ha anticipato che vorrebbe proclamare il lutto cittadino nel giorno dei funerali così come faremo noi”.