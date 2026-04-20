Favara

L’omicidio di Gabriele Vaccaro, il sindaco di Favara: “Siamo sconvolti” (VIDEO)

Il sindaco Antonio Palumbo interviene sull’omicidio di Gabriele Vaccaro. Favara e Pavia proclameranno il lutto cittadino nel giorno dei funerali

Pubblicato 25 minuti fa
Da Redazione



“Siamo sconvolti per questa tragedia che ha colpito la nostra comunità. Ringrazio il sindaco di Pavia perchè si è messo subito a disposizione, segno di vicinanza tra le due comunità.” Lo dice in un video il primo cittadino di Favara, Antonio Palumbo.  

Il sindaco prosegue: “Siamo in attesa che si sblocchi la salma per poterla portare a Favara. La nostra comunità è stata colpita ma come sappiamo fare noi ci rialzeremo. Mi è arrivata la solidarietà dei favaresi presenti in Lombardia, tutti si sono messi a disposizione dimostrando vicinanza anche alla famiglia. C’è un altro ragazzo ferito, di Ribera, e speriamo che riesca a cavarsela.” 

Infine il primo cittadino conclude: “Il sindaco di Pavia mi ha anticipato che vorrebbe proclamare il lutto cittadino nel giorno dei funerali così come faremo noi”. 

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