Preso l’assassino di Gabriele Vaccaro, è un 17enne egiziano 

Svolta nelle indagini sull’omicidio di Gabriele Vaccaro, il venticinquenne di Favara ucciso nella notte tra sabato e domenica a Pavia. La squadra mobile, agli ordini del commissario Andrea Lenoci, ha eseguito il fermo di un 17enne egiziano ritenuto l’autore del delitto. Il minore era già stato denunciato per porto abusivo di armi. Il minorenne è stato traferito all’istituto Beccaria a Milano. Per lui l’accusa è di omicidio mentre i quattro ragazzi che erano con lui, tra cui un altro minorenne, rischiano una denuncia per omissione di soccorso. Le indagini della squadra mobile proseguono per ricostruire quanto accaduto e stabilire anche il ruolo degli altri giovani presenti al momento dell’aggressione ma già ha individuato il 16enne come l’autore dell’omicidio, grazie alle testimonianze raccolte e alle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona.

Gli agenti erano a “caccia” di una Volkswagen Touran che è stata intercettata non lontano dal luogo del delitto. La svolta è arrivata ieri sera quando i poliziotti hanno portato in questura tre persone. Una di loro – il 17enne egiziano – è stato poi fermato per omicidio. Decisiva anche la testimonianza dell’amico di Gabriele Vaccaro, un coetaneo originario di Ribera che si trova ricoverato in ospedale dopo essere stato colpito con la stessa arma ad un braccio e all’addome.