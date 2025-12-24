Apertura

Tensostruttura divelta dal vento colpisce una scuola materna, tragedia evitata a Licata

Il grande gazebo avrebbe causato diversi danni all’edificio scolastico, interessando anche il tetto della struttura.

Pubblicato 4 ore fa
Da Redazione

Danni causati dal maltempo a Licata. Dopo la tromba marina avvistata a largo del porto, durante tutta la giornata sulla città si è abbattuto, oltre la pioggia, un forte vento che ha provato danni a strutture. Una tensostruttura, presumibilmente appartenente a una struttura alberghiera, è stata divelta e scaraventata in aria, finendo contro la scuola materna Olimpia.

Il grande gazebo avrebbe causato diversi danni all’edificio scolastico, interessando anche il tetto della struttura. La scuola era chiusa in vista delle vacanze natalizie, circostanza che ha evitato conseguenze ben più gravi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Agrigento con l’ausilio dell’autoscala, insieme alla squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Licata, che hanno lavorato per tutto il giorno per mettere in sicurezza l’area.

