Tragico incidente stradale, morta bimba di nove anni 

Una bambina di 9 anni Aurora Pitino di Niscemi ha perso la vita in un incidente stradale lungo la strada Gela-Niscemi.

La piccola era a bordo di una Fiat Panda insieme alla madre, che versa in condizioni gravi e ai suoi due fratellini.

La vettura, per cause ancora da accertare, è uscita di strada andando a schiantarsi contro un muro. L’impatto è stato devastante, e le condizioni della bambina sono apparse subito critiche. Trasportata d’urgenza in ambulanza all’ospedale “Vittorio Emanuele” di Gela, i medici hanno tentato in ogni modo di rianimarla, ma purtroppo ogni sforzo è stato vano.

La madre, gravemente ferita, è stata anch’essa trasferita al “Vittorio Emanuele” per ricevere le cure necessarie. Gli altri due figli, una bimba di 7 anni e un bimbo di 4, hanno riportato ferite lievi e sono stati medicati. Secondo le prime informazioni, la famiglia aveva da poco lasciato la loro abitazione sulla SP 11 ed era diretta verso la scuola. Sul luogo del tragico incidente sono intervenuti i mezzi del 118, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri del Reparto Territoriale di Gela e della Stazione di Niscemi. I militari stanno effettuando i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.