Tre auto in fiamme a Canicattì, indagini 

Un incendio, la cui natura è ancora al vaglio degli investigatori, ha danneggiato tre auto parcheggiate in via Pirandello

Pubblicato 27 minuti fa
Da Redazione

Notte di fuoco a Canicattì. Un incendio, la cui natura è ancora al vaglio degli investigatori, ha danneggiato tre auto parcheggiate in via Pirandello. Il primo veicolo ad essere interessato dalle fiamme è una Fiat Cinquecento L di proprietà di un trentanovenne del posto.

L’incendio, subito dopo, si è propagato anche su altre due vetture: una Renault Modus di un sessantaseienne e una Skoda Octavia di un settantasettenne. Sono stati i residenti della zona, preoccupati alla vista di fuoco e fumo, a chiamare il numero unico di emergenza.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato il rogo e messo in sicurezza l’area. Al via le indagini per ricostruire quanto accaduto. È ancora presto per stabilire la causa ma gli investigatori non escludono alcuna ipotesi. 

