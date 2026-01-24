Canicattì

Tre auto in fiamme a Canicattì, indagini 

Un incendio, la cui natura è ancora al vaglio degli investigatori, ha danneggiato tre auto parcheggiate in via Pirandello

Pubblicato 1 giorno fa
Da Redazione

Notte di fuoco a Canicattì. Un incendio, la cui natura è ancora al vaglio degli investigatori, ha danneggiato tre auto parcheggiate in via Pirandello. Il primo veicolo ad essere interessato dalle fiamme è una Fiat Cinquecento L di proprietà di un trentanovenne del posto.

L’incendio, subito dopo, si è propagato anche su altre due vetture: una Renault Modus di un sessantaseienne e una Skoda Octavia di un settantasettenne. Sono stati i residenti della zona, preoccupati alla vista di fuoco e fumo, a chiamare il numero unico di emergenza.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato il rogo e messo in sicurezza l’area. Al via le indagini per ricostruire quanto accaduto. È ancora presto per stabilire la causa ma gli investigatori non escludono alcuna ipotesi. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 3/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Catania

Con uno scooter con targa e telaio modificati, denunciato per riciclaggio
Catania

Droga, arrestati due pusher minorenni
Palermo

Sorpresi a cacciare nel parco naturale delle Madonie, denunciati 8 bracconieri
di Gioacchino Schicchi

“Ricatti”, veleni e le regole del gioco: è lo spoil system, bellezza
Apertura

La mafia dei pascoli nella valle del Belice, chieste 5 condanne 
Agrigento

Aggredisce la mamma in strada, intervengono i carabinieri 
banner italpress istituzionale banner italpress tv