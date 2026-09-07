Conclusa la 4ª edizione del Festival dei Tramonti

Si è conclusa ieri sera, nella suggestiva cornice dell’area archeologica di Eraclea Minoa, la IV edizione del Festival dei Tramonti di Cattolica Eraclea, promosso da Enjoy Cattolica Eraclea, in collaborazione con L’Unità Pastorale Spirito Santo, con il patrocinio del Comune di Cattolica Eraclea.

La serata è stata condotta da Domenico Oliveri, direttore artistico della manifestazione, e dalla giovane Iulia Veneziano Broccia, protagonista nel campo della danza classica, che ha contribuito con eleganza e sensibilità alla conduzione dell’evento.

Protagonisti dell’incontro sono stati Salvatore Picone, coautore di In Sicilia con Andrea Camilleri. La parte musicale è stata affidata al Calogero De Cicco Trio, mentre il gruppo folk Meraviglia del Mediterraneo, diretto da Antonino Piruzzo, ha portato in scena musiche e danze della tradizione siciliana.

Non è mancato il teatro popolare con Franco Colletti e Franco Mangiapane, dell’Associazione Popolare Aromi di Sicilia, mentre la poesia ha avuto tra i protagonisti Milena Argento, con un componimento dedicato a Eraclea Minoa letto da Mimmo Borsellino, e il poeta realmontino Nello Giarrizzo, autore di una poesia dedicata al tramonto di Eraclea Minoa.

Particolarmente significativo il momento dedicato all’estemporanea di pittura, alla quale hanno partecipato diversi artisti. Tra questi, un gruppo di circa 20 persone provenienti dalla Polonia, in vacanza nell’Agrigentino, ha raggiunto appositamente Eraclea Minoa per dipingere il tramonto. Il gruppo era guidato dall’artista e ballerino Stefano Terrazzino.

Un momento che ha rappresentato in maniera concreta lo spirito del Festival: fare della bellezza del territorio un’esperienza capace di coinvolgere persone provenienti anche da oltre i confini italiani.

All’iniziativa era presente l’assessore Giovanna Ballarò, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, insieme a Don Pippo Licata.

Un particolare ringraziamento va al Direttore del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, Arch. Roberto Sciarratta, per aver concesso l’utilizzo dell’area archeologica di Eraclea Minoa, consentendo al Festival di portare la propria proposta culturale in uno dei luoghi più suggestivi del patrimonio archeologico siciliano.

Con questa seconda serata si chiude la quarta edizione del Festival dei Tramonti, che ha confermato la volontà di Enjoy Cattolica Eraclea, e del suo direttore artistico Domenico Oliveri, di promuovere il territorio attraverso una proposta culturale capace di unire luoghi, persone, arte e paesaggio.