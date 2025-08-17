Mario Venuti in concerto all’alba nella Valle dei Templi 

Una chitarra, un innamorato della musica e un tempio illuminato dalla luna. Si entrerà ancora una volta di notte nella Valle dei Templi addormentata per un nuovo evento suggestivo: un concerto all’alba di Mario Venuti organizzato da CoopCulture. Martedì mattina ( 19 agosto ) alle 5.30 il cantautore catanese si esibirà di fronte al Tempio della Concordia. È lui stesso a lasciarsi ammaliare, “Una chitarra classica e un filo di voce bastano per avvicinarti al paradiso. Le canzoni, spogliate da arrangiamenti e preziosismi, riacquistano la loro veste più autentica. E il cantautore riesce a ritrovare il contatto con il pubblico” dice Mario Venuti.

Ci sarà spazio per i pezzi più noti – come “Echi d’infinito” scritta per Antonella Ruggieri che la portò a Sanremo – e anche gli inediti del suo ultimo album “Tra la carne e il cielo” e persino per le cover di grandi hit italiane, che sullo sfondo dei templi che l’aurora rende rosati, appaiono come consegnate al tempo. “Ci sono canzoni che ti riconnettono con il Creato” sorride Venuti.

Al termine del concerto di Mario Venuti, si potrà partecipare a una visita guidata dagli archeologi di CoopCulture che dal Tempio della Concordia risalirà la Via Sacra fino al Tempio di Giunone da dove lo sguardo arriva al mare. Un’occasione irripetibile per una visione della Valle dei Templi assolutamente indimenticabile.

Biglietto (concerto e visita guidata) 22 euro. Biglietteria aperta dalle 4,45. On line: www.coopculture.it