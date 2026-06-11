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Uomo accoltellato davanti al Pronto soccorso a Canicattì

E' stato colpito alla testa, soccorso dai sanitari e poi ricoverato

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Un 37enne è stato accoltellato alla testa la notte scorsa davanti l’ingresso del Pronto soccorso dell’ospedale Barone Lombardo di Canicattì. L’uomo, che è risultato essere agli arresti domiciliari, è stato subito portato all’interno, visitato e medicato. I sanitari gli hanno applicato più punti di sutura alla testa e lo hanno ricoverato. Delle indagini si sta occupando la Polizia che ha già ascoltato i medici e chi si è occupato del soccorso del ferito.

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