Uomo accoltellato davanti al Pronto soccorso a Canicattì

Un 37enne è stato accoltellato alla testa la notte scorsa davanti l’ingresso del Pronto soccorso dell’ospedale Barone Lombardo di Canicattì. L’uomo, che è risultato essere agli arresti domiciliari, è stato subito portato all’interno, visitato e medicato. I sanitari gli hanno applicato più punti di sutura alla testa e lo hanno ricoverato. Delle indagini si sta occupando la Polizia che ha già ascoltato i medici e chi si è occupato del soccorso del ferito.