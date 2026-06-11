Casteltermini, 5° Slalom Automobilistico Miniera Cozzo Disi: si correrà il 20 e 21 giugno

Tutto pronto per il 5° Slalom Automobilistico Miniera Cozzo Disi di Casteltermini che si correrà il 20 e 21 giugno prossimi con il “Memorial Riccardo Arnone”. L’evento, iscritto nel calendario ufficiale ACI Sport, è organizzato dalla Scuderia Armanno Corse, con il supporto della Casteltermini Corse, ed è valido per il Campionato Siciliano e la Coppa di Zona.

Si tratta di un evento imperdibile che vedrà piloti da tutta la Sicilia competere lungo le bellissime curve della Strada Provinciale 22, dove è situata la storica Miniera di Zolfo Cozzo Disi. Un tempo era una delle miniere più grandi d’Europa, un cuore pulsante per l’economia, che dava lavoro a tante persone provenienti dai paesi limitrofi. Il programma si articola su due intense giornate. Sabato 20 giugno sarà la giornata dedicata alle fasi preliminari: dalle 15:00 alle 19:00, e in parte in contemporanea, dalle 15:30 alle 19:30, ci saranno le verifiche tecniche in Piazza Duomo. Domenica 21 giugno, alle 9:00, il 5° Auto Slalom prenderà ufficialmente il via con una ricognizione e tre manche cronometrate. Al termine della gara, per celebrare i vincitori e tutti i partecipanti, le premiazioni si svolgeranno in Piazza Duomo.

La gara è dedicata a Riccardo Arnone, un ex pilota di Casteltermini scomparso prematuramente. Particolarità della gara è che il tracciato di circa 3 chilometri è caratterizzato da un tratto di percorso con diverse postazioni di rallentamento con birilli, stretti tornanti e curve veloci.

La manifestazione è patrocinata dal Comune di Casteltermini e dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento.