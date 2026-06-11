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Naro, Lillo Terranova tra i sette italiani premiati al CEO Field Award di Novartis

Una quota che rappresenta una percentuale estremamente ristretta rispetto alla forza lavoro globale dell’azienda, presente in oltre 140 nazioni con circa centomila collaboratori.

Pubblicato 54 minuti fa
Da Redazione

C’è anche un siciliano tra i protagonisti dell’edizione 2026 del CEO Field Award di Novartis. Si tratta di Lillo Terranova, originario di Naro, selezionato tra i soli sette italiani premiati nelcorso della cerimonia svoltasi lunedì sera a Losanna, poco distante dalla sede centrale dellamultinazionale farmaceutica.

Il CEO Field Award è il riconoscimento che Novartis assegna ogni anno ai migliori professionisti “field”coloro che operano quotidianamente sul, territorio a diretto contatto con il mondo della salute, celebrato personalmente dal CEO del gruppo, Vas Narasimhan.

L’edizione 2026 ha riunito 180 vincitori provenienti da decine di Paesi: una quota che rappresenta una percentuale estremamente ristretta rispetto alla forza lavoro globale dell’azienda, presente in oltre 140 nazioni con circa centomila collaboratori. Essere inclusi in questa lista significa essere stati giudicati tra i migliori al mondo per risultati raggiunti, capacità di innovazione, contributo ai percorsi di cura dei pazienti e impattosull’organizzazione. Criteri selettivi che rendono il riconoscimento uno dei più ambiti all’interno del gruppo.

Per Terranova, che opera da anni sul territorio siciliano come professionista di Novartis Italia, il premio rappresenta il punto di arrivo di un percorso costruito a stretto contatto con il sistema sanitario locale, con l’obiettivo di favorire l’accesso alle terapie innovative e supportare medici specialisti e pazienti nelle scelte terapeutiche. Una professione difrontiera, esercitata ogni giorno tra la scienza e il rapporto umano.

Tra i 180 premiati presenti a Losanna, soltanto sette rappresentavano l’Italia. Il fatto che uno di loro provenga dalla Sicilia, da un paese di poco più di settemila abitanti come Naro, restituisce la misura di un risultato che travalica la dimensione aziendale e parla di eccellenza territoriale in un contesto globale.

Un riconoscimento che porta il nome della Sicilia nelle stanze dove si celebra il meglio della farmaceutica mondiale

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