Apertura

Venditori ambulanti senza licenze, sequestrati 140 chili di frutta: multe per oltre 7 mila euro

I carabinieri della Compagnia di Licata hanno intensificato i controlli contro il fenomeno dell’abusivismo commerciale

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

I carabinieri della Compagnia di Licata hanno intensificato i controlli contro il fenomeno dell’abusivismo commerciale. Sono due i venditori ambulanti, risultati sprovvisti della licenza, a finire nei guai. Nel primo caso i militari dell’Arma hanno eseguito un accertamento su un sessantenne che vendeva prodotti ortofrutticoli con un Piaggio Porter. Oltre 100 chili tra frutta e ortaggi sono stati sequestrati in assenza della necessaria autorizzazione. Nei confronti dell’ambulante è scattata una sanzione di oltre 3.500 euro. La seconda ispezione ha riguardato un altro venditore licatese a bordo di una Moto-ape. Anche in questo caso è emersa l’assenza di licenze che ha comportato il sequestro di circa 40 chili di prodotti e una sanzione di 3.650 euro. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.35/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.35/2026
Pagina 1 di 12
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Venditori ambulanti senza licenze, sequestrati 140 chili di frutta: multe per oltre 7 mila euro
Agrigento

“Falsi accertamenti Enel in cambio di soldi”, chieste 16 condanne
Apertura

Incendio distrugge scooter di un 24enne che si trova agli arresti domiciliari, indagini
Apertura

Il centrodestra prepara le elezioni a Favara: “Fallimento di Palumbo, ora programma rilancio della città”
Apertura

Anziana truffata da finto carabiniere a Palma di  Montechiaro, rubati soldi e gioielli 
banner italpress istituzionale banner italpress tv