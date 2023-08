Aragona, incendio in appartamento: morto 54enne 

Tragedia ad Aragona. Un uomo di 54 anni – Bruno Leonardo – è morto carbonizzato in seguito ad un incendio divampato questa notte in un’abitazione in via Goffredo Mameli. Secondo una prima ricostruzione, ad innescare il rogo sarebbe stato un mozzicone di sigaretta non del tutto spento.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona che hanno segnalato del fumo nero uscire da una finestra. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento che, entrati in casa, hanno rinvenuto il cadavere dell’uomo.