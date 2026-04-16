Progetto Martina: all’I.I.S. “Fermi” di Aragona una lezione di vita sulla prevenzione dei tumori

Un incontro che va oltre l’informazione, trasformandosi in un vero esercizio di cittadinanza consapevole. È questo il senso del Progetto Martina, l’iniziativa nazionale dei Lions Club dedicata alla prevenzione e alla diagnosi precoce dei tumori, che ha coinvolto gli studenti dell’I.I.S. “Fermi” di Aragona in una mattinata intensa, partecipata e ricca di contenuti scientifici.

L’incontro, realizzato in collaborazione con i Lions Clubs di Agrigento, ha offerto ai ragazzi un percorso guidato attraverso i principali fattori di rischio, l’importanza dei corretti stili di vita e il valore della diagnosi tempestiva. I medici intervenuti, Antonio Vella e Carmelo Vitello, hanno illustrato con chiarezza temi spesso poco affrontati in età giovanile: dal melanoma al tumore del testicolo, dal ruolo dell’alimentazione all’impatto del fumo, fino alla conoscenza e prevenzione del Papilloma Virus.

I materiali del progetto, come emerge dai documenti ufficiali, sottolineano che “la lotta ai tumori si combatte con la cultura e inizia a scuola” e che molti tumori possono essere evitati modificando comportamenti quotidiani. Le statistiche raccolte negli anni confermano l’efficacia dell’iniziativa: oltre il 90% degli studenti dichiara di consigliare l’incontro ai coetanei e una larga parte riferisce di aver cambiato, almeno in parte, il proprio stile di vita dopo la partecipazione.

Particolarmente significativo è anche il messaggio che dà origine al progetto: la storia di Martina, una giovane donna colpita da un tumore al seno in età precoce, che chiese con forza che i ragazzi fossero informati e responsabilizzati sulla propria salute. Un appello che oggi continua a vivere in ogni scuola che aderisce al programma.

Gli studenti del “Fermi” hanno seguito con attenzione e maturità, ponendo domande e condividendo riflessioni. Molti di loro, come riportano le testimonianze raccolte negli anni dal progetto, hanno espresso gratitudine per un incontro percepito come utile, chiaro e necessario.

A confermare il valore formativo dell’iniziativa è anche la dirigente scolastica, Dott.ssa Elisa Maria Enza Casalicchio, che ha dichiarato: “La scuola ha il dovere di educare non solo alla conoscenza, ma anche alla cura di sé. Il Progetto Martina rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione tra istituzioni e territorio possa offrire ai nostri studenti strumenti preziosi per diventare adulti più consapevoli e responsabili”

Il successo dell’incontro dimostra ancora una volta quanto sia fondamentale parlare ai giovani di prevenzione con un linguaggio chiaro, scientifico e non allarmistico. E conferma che, come ricordano i Lions, “i giovani sono un terreno fertile” quando si tratta di costruire una cultura della salute che duri nel tempo.