In giro con la droga pronta per essere spacciata: arrestato

Lo hanno “pizzicato” i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Catania Piazza Dante con un’attività estemporanea quanto efficace, cogliendolo con le mani nel sacco e, arrestandolo per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Protagonista negativo è un 21enne catanese che, intorno alle 18.30, mentre i militari stavano transitando lungo la via Luigi Capuana, in pieno centro cittadino a ridosso della via Umberto, è stato notato entrare rapidamente all’interno dell’abitacolo di un’autovettura, lato passeggero anteriore, salvo poi uscirne, altrettanto velocemente, solo alcuni istanti dopo. L’azione non è certamente passata inosservata ai Carabinieri che, pertanto, lo hanno seguito discretamente a distanza, notando che il giovane, allontanatosi di alcuni metri, stava stazionando nel vicino incrocio, come fosse in attesa di qualcuno. E’ apparso evidente agli investigatori come il 21enne stesse aspettando il successivo acquirente di droga, talchè gli si sono avvicinati con l’intento di sottoporlo ad un controllo, percependo sin da subito il suo nervosismo alla loro presenza, segno questo che ha lasciato loro intendere d’aver “fatto centro”.

In effetti, dopo averlo perquisito, i Carabinieri hanno trovato, nascosta in una tasca interna del giubbotto, una busta contenente 8 involucri contenenti complessivamente 44 grammi di marijuana, 4 confezioni con 23 grammi di hashish e la somma di 70,00 euro ritenuta provento dell’attività di spaccio. A questo punto, seguendo il “consiglio” dei Carabinieri, per alleviare i suoi futuri gravami giudiziari il giovane ha inteso consegnare il resto della sua “merce”, che aveva nascosto in via Sisto all’interno di un tombino, proprio a ridosso di una scuola. Qui era celata una busta con ulteriori 23 involucri contenenti marijuana e 2 di hashish, per un peso così complessivo di quasi 200 grammi di “erba” e 40 grammi di hashish. L’arresto del 21enne è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.