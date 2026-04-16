Amministrative, il Centrodestra (senza Lega e Dc) ufficializza Dino Alonge candidato sindaco

Fratelli d’Italia, Forza Italia, Mpa–Grande Sicilia e Udc ufficializzano la candidatura dell’avvocato Dino Alonge a sindaco di Agrigento, sottoscrivendo un percorso politico condiviso in vista delle prossime amministrative. Si tratta di una convergenza tra queste quattro forze politiche, che hanno individuato in Alonge una figura espressione del mondo delle professioni, che si è speso nel sociale, capace di rappresentare una proposta credibile per il governo della città. Avvocato e professionista stimato nel territorio, Alonge viene indicato come punto di equilibrio tra competenza e radicamento locale.

Contestualmente all’annuncio, i partiti promotori hanno ribadito la volontà di mantenere aperto il dialogo con tutte le altre forze politiche del centrodestra, civiche e sociali che intendano contribuire alla costruzione di un progetto ampio per Agrigento. L’obiettivo è quello di dare vita a un’iniziativa amministrativa inclusiva, capace di aggregare ulteriori energie e competenze attorno a un programma di rilancio della città. Con questa scelta, FdI, FI, Mpa–Grande Sicilia e Udc avviano dunque il loro percorso elettorale, puntando su una candidatura condivisa e su un’apertura al confronto”.

Lo dichiarano i coordinatori regionali Marcello Caruso – Forza Italia, Luca Sbardella – Fratelli d’Italia, Fabio Mancuso – Mpa Grande Sicilia, Decio Terrana – Udc.