Libero Consorzio Agrigento, pubblicato bando di gara manutenzione straordinaria strade provinciali n. 5, 46 e 63

E’ disponibile sul sito istituzionale www.provincia.agrigento.it (sezione Gare e Appalti) il bando di gara per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria delle Strade Provinciali n. 5-A Camastra-Sottofari-C.da Aronica, n. 5-B C.da Aronica-Cipolla- SS 123, n. 46 dalla Naro-Campobello alla SS 123 (c.da Durrà), e n. 63-A da SS 115 a quadrivio C.da tre Fontane. L’appalto ha un importo di 660.000,00 euro più Iva, compresi 19.800 euro per oneri di sicurezza, ed è stato interamente finanziato con fondi previsti dalla Legge 234/2021 e successivo programma ottennale di cui al D.M. Del 09/02/2022. La gara verrà effettuata con proceduta aperta e in modalità telematica, e le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del 3 giugno 2026 esclusivamente per mezzo della piattaforma digitale certificata Maggioli in uso al Libero Consorzio. Le offerte telematiche saranno aperte alle ore 8:30 del 4 giugno 2026 nella sala gare del Gruppo Contratti del Libero Consorzio Comunale di Agrigento (Via Acrone, 27 – Agrigento)..

Il progetto è stato elaborato dallo staff tecnico del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, che in vari sopralluoghi ha evidenziato diversi cedimenti della sede stradale, delle ripe e delle scarpate e deterioramento del manto bituminoso che richiedono l’urgente esecuzione di lavori per la messa in sicurezza.

I lavori dovranno essere eseguiti entro 270 giorni lavorativi dalla data di consegna degli stessi.