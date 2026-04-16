Le prime parole di Dino Alonge chiamato senza preavviso da Riccardo Gaz (vd)

Riccardo Gaz, come suo solito, non avvisa: chiama direttamente e, stavolta, il telefono che squilla è quello di Gerlando “Dino” Alonge, l’avvocato agrigentino che in poche ore è passato dall’anonimato dei social alla prima pagina di tutti i giornali siciliani. Il motivo? Il centrodestra (una parte) l’ha designato come candidato Sindaco per le prossime elezioni amministrative di Agrigento.

“Sono sicuro di candidarmi a sindaco, ho dato la mia disponibilità. Quando il destino ti chiama, come ho già detto a un tuo collega, non me la sono sentita di girarmi dall’altra parte e quindi ho deciso di rispondere si e di accogliere la proposta”; dice il candidato Alonge. “Chi mi conosce sa che che tipo di persona sono, un uomo libero, non ho mai fatto politica, faccio l’avvocato da quasi 36 anni e sono un uomo di dialogo e di confronto. Non voglio dare giudizio sull’amministrazione passata, posso solo dire che oggi amministrare una città, qualunque essa sia, non è mai facile. Non sono uno che dà voti agli altri, dice Alonge, non l’ho mai fatto. Penso al futuro e penso ad un percorso di cambiamento e dare un segnale. Spero che sia una campagna elettorale a far play, facciamo la campagna sui contenuti, sui programmi, facciamo una campagna per Agrigento. Io non temo nessuno nel senso sono libero e sono pronto al confronto con gli altri candidati”.

La chiamata si chiude con una domanda secca da parte di Gaz: “Ma chi te lo fa fare?”, il candidato Alonge ha risposto: “Me lo fa fare la voglia di cambiare, di sistemare le cose, di contribuire a fare cose poi se ci riesco bene se non ci riesco ci ho provato”.

Ecco l’intervista integrale, senza tagli e senza filtri: