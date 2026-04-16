Le prime parole di Dino Alonge chiamato senza preavviso da Riccardo Gaz (vd)
Riccardo Gaz raggiunge in esclusiva il "perfetto sconosciuto" Dino Alonge, candidato Sindaco di una parte del cdx agrigentino
Riccardo Gaz, come suo solito, non avvisa: chiama direttamente e, stavolta, il telefono che squilla è quello di Gerlando “Dino” Alonge, l’avvocato agrigentino che in poche ore è passato dall’anonimato dei social alla prima pagina di tutti i giornali siciliani. Il motivo? Il centrodestra (una parte) l’ha designato come candidato Sindaco per le prossime elezioni amministrative di Agrigento.
“Sono sicuro di candidarmi a sindaco, ho dato la mia disponibilità. Quando il destino ti chiama, come ho già detto a un tuo collega, non me la sono sentita di girarmi dall’altra parte e quindi ho deciso di rispondere si e di accogliere la proposta”; dice il candidato Alonge. “Chi mi conosce sa che che tipo di persona sono, un uomo libero, non ho mai fatto politica, faccio l’avvocato da quasi 36 anni e sono un uomo di dialogo e di confronto. Non voglio dare giudizio sull’amministrazione passata, posso solo dire che oggi amministrare una città, qualunque essa sia, non è mai facile. Non sono uno che dà voti agli altri, dice Alonge, non l’ho mai fatto. Penso al futuro e penso ad un percorso di cambiamento e dare un segnale. Spero che sia una campagna elettorale a far play, facciamo la campagna sui contenuti, sui programmi, facciamo una campagna per Agrigento. Io non temo nessuno nel senso sono libero e sono pronto al confronto con gli altri candidati”.
La chiamata si chiude con una domanda secca da parte di Gaz: “Ma chi te lo fa fare?”, il candidato Alonge ha risposto: “Me lo fa fare la voglia di cambiare, di sistemare le cose, di contribuire a fare cose poi se ci riesco bene se non ci riesco ci ho provato”.
Ecco l’intervista integrale, senza tagli e senza filtri: