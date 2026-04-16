Porto Palo: avviati i lavori di rimozione e spostamento della Posidonia

Da oggi 16 Aprile 2026 sono iniziati i lavori di rimozione e spostamento della Posidonia oceanica all’interno del porto di Porto Palo.

Un intervento reso possibile grazie alla partecipazione dell’Amministrazione Comunale di Menfi, con istanza prot. n. 0012256 del 10/06/2024, all’avviso emanato dal Dipartimento Regionale dell’Ambiente della Regione Siciliana (D.D.G. n. 615 del 24/05/2024), finalizzato alla tutela e alla riqualificazione delle aree del demanio marittimo ottenendo un finanziamento di 73 mila euro.

“L’intervento rappresenta una prima risposta concreta a una problematica più ampia che interessa il porto, con l’obiettivo di migliorare nell’immediato le condizioni dell’area, in attesa di interventi di più ampia portata, mediante il Dipartimento delle Infrastrutture della Regione Siciliana. Un primo risultato per restituire piena funzionalità al porto, anche in vista della prossima stagione estiva. L’Amministrazione comunale proseguirà al contempo il lavoro per ottenere l’intervento risolutivo di competenza del Dipartimento Infrastrutture con cui è in corso l’interlocuzione”, dichiara il sindaco di Menfi, Vito Clemente che da sabato scorso ha portato avanti un presidio di protesta al porto di Porto Palo per far luce e tenere alta l’attenzione sul problema della posidonia.