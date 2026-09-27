Confasi Sicilia dona un defibrillatore a Caltabellotta





La Confasi Sicilia ha consegnato un defibrillatore a Caltabellotta. Lo strumento salvavita è stato donato da Confasi tramite l’associazioneOnlus “Orizzonti Futuri” che opera ormai da anni a supporto e sostegno alla confederazione sindacale per le diverse finalità sociali che intraprende durante tutto l’anno. “La Confasi Sicilia prosegue anche a fine anno in questo suo impegno sociale, volto– come ha ribadito Davide Lercara- a fornire strumenti che sono importanti e utili per garantire un piano di cardoprotezione per le nostre comunità”.

Alla manifestazione di consegna che si è svolta presso l’aula magna del piccolo centro dell’agrigentino nell’ambito dell’iniziativa “ Un cuore per la comunità” sono intervenuti il presidente regionale della ConfasiDavide Lercara, il sindaco Biagio Marciante, il dirigente scolasticoGiuseppe Oliveri, il consigliere comunale Serena Circo e il responsabile della Confasi Sciacca Salvatore Perrone. Nella stessagiornata di fronte agli alunni degli istituti scolastici locali si è svolta la dimostrazione di come si utilizza il defibrillatore con l’ausilio deivolontari della Croce Rossa. La giornata si è conclusa con una degustazione di pane con l’olio EVO“ Biancolilla di Caltabellotta” a cura dell’associazione Triokala.