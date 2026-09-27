Catania

Etna, l’aeroporto di Catania proroga la sospensione dei voli

Nuovo aggiornamento per domenica 27 settembre

Pubblicato 16 minuti fa
Da Redazione

L’aeroporto di Catania resta chiuso fino alle 23.59 di oggi, domenica 27 settembre, a causa della presenza in atmosfera di cenere vulcanica emessa dall’Etna e della direzione dei venti prevalenti. Lo comunica Sac, la società di gestione dello scalo, spiegando che “è stato disposto il prolungamento della chiusura degli spazi aerei corrispondenti al settore C1”. Pertanto “sono sospese tutte le attività di volo, sia in arrivo sia in partenza, fino alle 23.59” riferisce la società invitando i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con la compagnia aerea prima di recarsi in aeroporto.

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