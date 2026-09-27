Minaccia l’ex compagna: arrestato

Un giovane, gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e minacce, è stato tratto in arresto dalla Polizia di Stato in esecuzione dell’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Caltagirone su richiesta della Procura che ha coordinato le indagini, svolte dagli agenti del locale Commissariato.La vicenda trae origine dall’intervento di una volante del Commissariato presso un’abitazione dove era stata segnalato un caso di maltrattamenti in famiglia.I poliziotti hanno immediatamente raccolto i primi elementi utili, apprendendo che la vittima da circa un anno subiva reiterate violenze fisiche e minacce da parte del compagno convivente.

Con la querela, presentata quello stesso giorno, e le immediate indagini si è ricostruito il quadro di violenze ed umiliazioni cui la donna era sottoposta, anche in presenza dei figli minori, culminate nell’ennesima aggressione fisica con pugni e schiaffi che l’avevano determinata a rivolgersi alla Polizia.L’uomo, inoltre, non mostrando alcun segno di pentimento ha continuato dopo i gravi fatti, a cercare la donna attraverso innumerevoli messaggi dal contenuto minaccioso. Il quadro indiziario delineato, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a sentenza definitiva, ha determinato l’Autorità Giudiziaria nell’emettere la misura cautelare carceraria.

Successivamente alla scarcerazione, all’odierno indagato è stata applicata la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa, con sistema di controllo a distanza.