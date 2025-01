Sicurezza urbana, nuovo sistema di telecamere a Caltabellotta

Il Comune di Caltabellotta annuncia l’installazione di un sistema di videosorveglianza presso il Museo Comunale, con l’obiettivo di garantire una maggiore sicurezza e protezione del patrimonio culturale e storico del territorio. Il nuovo impianto, che prevede l’installazione di telecamere ad alta definizione, contribuirà a monitorare in tempo reale le aree di accesso e le zone sensibili del museo, tutelando così le opere esposte e i visitatori.

Inoltre, è in fase di implementazione un sistema di videosorveglianza mobile che sarà utilizzato per monitorare diverse aree del comune, in particolare quelle a maggiore afflusso di persone. Questa iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di sicurezza urbana, finalizzato a migliorare il controllo del territorio e a garantire la sicurezza dei cittadini.

Il Comune di Caltabellotta è inoltre intenzionato ad ampliare ulteriormente la rete di videosorveglianza in tutto il territorio comunale, con l’installazione di nuove telecamere nelle principali vie e piazze, al fine di prevenire atti vandalici, furti e migliorare la percezione di sicurezza tra la popolazione.

L’Amministrazione Comunale prosegue con determinazione nella realizzazione di progetti per rendere Caltabellotta un luogo sempre più sicuro per residenti e visitatori, mirando a sviluppare un sistema integrato di sicurezza che risponda alle esigenze moderne di tutela e controllo.