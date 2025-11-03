Maxi controllo del territorio a Caltanissetta: denunciate tre persone e sequestrata droga

Nel corso del fine settimana la Polizia di Stato nel Capoluogo ha eseguito servizi straordinari di controllo del territorio contro il degrado urbano: identificate 267 persone, controllati 66 veicoli e 41 soggetti sottoposti a misure di prevenzione e arresti domiciliari, denunciate 3 persone, sequestrata sostanza stupefacente, rinvenuto ciclomotore rubato, controllati 6 esercizi commerciali. Il conducente di un ciclomotore, che non si è fermato all’Alt Polizia, dopo un inseguimento in Centro storico, è stato fermato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione, poiché il ciclomotore sul quale viaggiava era stato rubato il giorno prima. Tre minori sono stati fermati a bordo di una microcar, due di essi, trovati in possesso di hashish e marijuana, sono stati segnalati alla Prefettura per l’applicazione della sanzione amministrativa. Un minore è stato denunciato per il reato di vilipendio della Repubblica e delle istituzioni, per aver profferito insulti agli organi dello Stato. In totale sono state eseguite 6 perquisizioni, elevate 11 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, sequestrato un veicolo e ritirata una patente di guida. Un soggetto sottoposto alla detenzione domiciliare è stato segnalato alla Procura della Repubblica poiché non trovato in casa nel corso dei controlli.