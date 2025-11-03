Maxi controllo del territorio a Caltanissetta: denunciate tre persone e sequestrata droga
Un minore è stato denunciato per il reato di vilipendio della Repubblica e delle istituzioni, per aver profferito insulti agli organi dello Stato
Nel corso del fine settimana la Polizia di Stato nel Capoluogo ha eseguito servizi straordinari di controllo del territorio contro il degrado urbano: identificate 267 persone, controllati 66 veicoli e 41 soggetti sottoposti a misure di prevenzione e arresti domiciliari, denunciate 3 persone, sequestrata sostanza stupefacente, rinvenuto ciclomotore rubato, controllati 6 esercizi commerciali. Il conducente di un ciclomotore, che non si è fermato all’Alt Polizia, dopo un inseguimento in Centro storico, è stato fermato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione, poiché il ciclomotore sul quale viaggiava era stato rubato il giorno prima. Tre minori sono stati fermati a bordo di una microcar, due di essi, trovati in possesso di hashish e marijuana, sono stati segnalati alla Prefettura per l’applicazione della sanzione amministrativa. Un minore è stato denunciato per il reato di vilipendio della Repubblica e delle istituzioni, per aver profferito insulti agli organi dello Stato. In totale sono state eseguite 6 perquisizioni, elevate 11 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, sequestrato un veicolo e ritirata una patente di guida. Un soggetto sottoposto alla detenzione domiciliare è stato segnalato alla Procura della Repubblica poiché non trovato in casa nel corso dei controlli.