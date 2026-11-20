È stata ritrovata in buone condizioni di salute Federica Debole, 31enne di Caltanissetta scomparsa questa mattina dalla propria abitazione. La giovane è stata individuata in viale Regina Margherita, insieme a una conoscente. Al momento del ritrovamento era molto scossa, ma fortunatamente in buono stato di salute.

Si conclude così la vicenda che aveva mobilitato polizia, carabinieri, vigili del fuoco e numerosi volontari nelle ricerche della donna. A destare preoccupazione era stato un bigliettino che la donna, aveva lasciato al marito prima di uscire di casa.