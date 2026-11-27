“Capire l’orario esatto orario della morte e confermare, come tutto lascia credere, che Giovanni De Gennaro sia morto per il colpo di pistola che si è sparato alla testa dopo avere lasciato quattro lettere rivolte ai familiari, al custode della villa in Maremma, al procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca e alla collettività. Sono gli obbiettivi dell’autopsia disposta dalla Procura di Grosseto in programma oggi a partire dalle nove all’ospedale Careggi di Firenze nell’ambito dell’inchiesta in cui si ipotizza il reato di ‘istigazione al suicidio’. Gli accertamenti saranno condotti dalle dottoresse Beatrice Defraia e Andrea Paterna mentre la famiglia ha nominato come consulente Marco Di Paolo.La procuratrice Maria Navarra vuole andare a fondo per evitare che in futuro si alimentino misteri e interrogativi. Per questo ha ordinato anche gli esami tossicologici, una perizia calligrafica sulle missive, le copie forensi dei dispositivi che potrebbero contenere indicazioni utili a spiegare le ragioni del gesto, a cominciare dall’hard disk trovato in casa, gli accertamenti sulla pistola e un nuovo ascolto del custode Giuseppe Soccu e degli uomini della scorta, gli ultimi ad averlo visto.