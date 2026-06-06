Caltanissetta

Furto in una chiesa a Niscemi, il sindaco: “un gesto vile e indegno”

Il primo cittadino Massimiliano Conti in un video denuncia l'episodio

Pubblicato 40 minuti fa
Da Redazione

Furto in una chiesa a Niscemi (Caltanissetta). A denunciarlo è il sindaco Massimiliano Conti con un video postato sui social: “Invito tutti a indignarsi per questo episodio gravissimo- dice – Sono stati portati via un calice, un candeliere e altri oggetti sacri, tra cui un crocifisso. E altre piccole cose. Vi invito a restituire gli oggetti sacri”. 

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