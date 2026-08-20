Caltanissetta

Gdf, il colonnello Gesuelli lascia Caltanissetta: al suo posto Beppe La Sala

Al suo posto arriverà il tenente colonnello Beppe La Sala

Pubblicato 11 minuti fa
Da Redazione

Cambio al vertice della Guardia di Finanza di Caltanissetta. Dopo un quinquennio alla guida del Comando Provinciale, iniziato nel settembre 2021, il Colonnello Stefano Gesuelli si appresta a lasciare l’incarico per assumere un nuovo ruolo presso un’altra prestigiosa istituzione.

Sotto la sua direzione, le Fiamme Gialle nissene hanno concentrato le attività operative sul contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nell’economia legale, eseguendo ingenti sequestri patrimoniali. Parallelamente, l’azione del Corpo si è distinta nel contrasto alle frodi fiscali nazionali e internazionali, all’evasione totale e al lavoro sommerso, a tutela dell’erario e della leale concorrenza. Prima del commiato, l’Ufficiale ha rivolto un sentito ringraziamento a tutto il personale per la dedizione mostrata, formulando i migliori auguri al Tenente Colonnello Beppe La Sala, che lo sostituirà nelle prossime settimane.

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