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In auto con la droga nascosta nel marsupio: denunciato

La droga è stata sottoposta a sequestro e sarà inviata al laboratorio Analisi per gli accertamenti

Pubblicato 38 minuti fa
Da Redazione

Un forte odore di marijuana proveniente dall’abitacolo ha attirato l’attenzione dei Carabinieri durante un controllo, facendo scattare ulteriori verifiche che hanno portato poi alla denuncia di un 26enne per spaccio di droghe. 

Nel corso dell’attività, i militari dell’Aliquota Radiomobile di Palagonia, impiegati nei quotidiani servizi di prevenzione e repressione dei reati, tra cui lo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno sottoposto a controllo, un’autovettura in transito in via Vittorio Emanuele, sulla quale viaggiavano due persone. 

Durante le fasi di identificazione, gli operanti hanno immediatamente percepito un forte odore acre e dolciastro, tipico della marijuana, provenire dall’interno dell’abitacolo del mezzo.Tale circostanza ha insospettito i Carabinieri, che hanno quindi deciso di perquisire i due, un 27enne e il passeggero 26enne, e anche l’auto. L’intuizione si è rivelata fondata perché, all’interno del marsupio indossato dal 26enne, i militari dell’Arma hanno scovato ben 120 dosi di marijuana

La droga è stata sottoposta a sequestro e sarà inviata al laboratorio Analisi per gli accertamenti qualitativi e quantitativi, mentre, il 26enne, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, è stato deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per “detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio”

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