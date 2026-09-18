Naro, al via il progetto del Servizio Civile

Prendono il via al Comune di Naro i progetti del Servizio Civile Universale, un’importante opportunità di crescita, formazione, partecipazione e cittadinanza attiva che vedrà coinvolti 18 giovani pronti a dedicare tempo, energie e competenze al servizio della propria comunità.

L’avvio dei progetti rappresenta un momento significativo per tutta la città. Il Servizio Civile Universale, infatti, non è soltanto un’esperienza formativa e professionale, ma un percorso umano attraverso il quale i giovani possono conoscere più da vicino il territorio, confrontarsi con le istituzioni, sviluppare nuove competenze e contribuire concretamente al bene comune.

Per i 18 ragazzi che iniziano oggi questo percorso si apre un’esperienza fatta di responsabilità, impegno e nuove opportunità, nella quale potranno mettere a disposizione entusiasmo, idee e sensibilità, arricchendo al tempo stesso il proprio bagaglio personale e professionale.

Un sentito e doveroso ringraziamento viene rivolto al CIF Don Minzoni APS di Cattolica Eraclea, per la collaborazione, la disponibilità e il prezioso lavoro svolto nella realizzazione e nell’accompagnamento dei progetti. La sinergia tra le realtà del territorio rappresenta un valore aggiunto e dimostra quanto la collaborazione possa generare opportunità concrete per le nuove generazioni.

A rivolgere un caloroso messaggio di buon inizio ai giovani sono il Sindaco, Milco Dalacchi e ll Vicesindaco, Vincent Cancemi insieme agli OLP, Carmelo Porrello e Francesca Roberti, che esprimono ai ragazzi i migliori auguri per l’importante esperienza che si apprestano a vivere.

«A tutti i giovani che iniziano oggi questo percorso – è il messaggio dell’Amministrazione – rivolgiamo il nostro più sincero augurio di buon lavoro e buon cammino. Vivete questa esperienza con entusiasmo, curiosità, responsabilità e con la consapevolezza che il vostro impegno può rappresentare un contributo prezioso per la nostra comunità. Ogni giornata sarà un’occasione per imparare, crescere, confrontarsi e lasciare qualcosa di positivo nel territorio che vi accoglie.»

Il Servizio Civile è, prima di tutto, un investimento sui giovani e sul futuro. È la possibilità di trasformare il tempo e le energie dei ragazzi in partecipazione, solidarietà e senso di comunità, creando legami e costruendo esperienze che potranno accompagnarli anche nel loro futuro personale e professionale.

«Che questo nuovo percorso possa regalarvi soddisfazioni, incontri significativi, nuove competenze e tanti momenti da ricordare. Siate protagonisti di questa esperienza con entusiasmo e con il desiderio di dare il meglio di voi stessi. La nostra comunità è felice di accogliervi e di accompagnarvi in questo importante cammino.» Con questi sentimenti, i sopracitati rinnovano ai 18 giovani il proprio augurio di buon Servizio Civile, auspicando che questa esperienza possa rappresentare per ciascuno di loro una preziosa occasione di crescita e un ricordo bello e significativo da portare con sé. Buon inizio ragazzi, buon lavoro e buon cammino! >>