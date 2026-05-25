Trasportava tonno rosso privo di documentazione: sanzionato

I militari della Capitaneria di porto di Trapani, durante un controllo a San Vito Lo Capo, hanno trovato 12 esemplari di tonno rosso, trasportati all’interno di un furgone, per un peso complessivo di 1800 chili privi di documentazione che ne attestasse la provenienza. I 12 esemplari di tonno rosso sono stati sequestrati e il personale intervenuto della Guardia Costiera ha elevato al conducente del mezzo una sanzione amministrativa pari a 2066 euro. Il tonno rosso sequestrato si trova negli uffici dell’ASP di Palermo, a cui è stato affidato per verificare l’eventuale presenza di istamina, sostanza potenzialmente responsabile di intossicazioni alimentari.