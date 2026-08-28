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Fuoco all’auto di una 63enne a Canicattì, si segue la pista dolosa 

L’ipotesi investigativa più concreta è l’azione dolosa poiché vicino le ruote anteriori della Renault Clio è stata rinvenuta una chiazza di benzina

Pubblicato 39 minuti fa
Da Redazione

Potrebbe essere doloso il principio di incendio che la scorsa notte ha danneggiato l’auto di una 63enne a Canicattì. E i danni sarebbero potuti essere ancora più ingenti se non fosse intervenuto il vicino di casa della signora che, notando le fiamme, ha spento il rogo. L’ipotesi investigativa più concreta è l’azione dolosa poiché vicino le ruote anteriori della Renault Clio è stata rinvenuta una chiazza di benzina. Ad occuparsi delle indagini sono i poliziotti del commissariato di Canicattì. Al vaglio degli investigatori eventuali telecamere in zona. 

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