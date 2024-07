Tentata truffa ad un’anziana: foglio di via per una 30enne

Aveva cercato di truffare un’anziana fingendosi la moglie di un avvocato e cercando di convincere la donna a consegnarle 5mila euro quale risarcimento per un incidente stradale causato dal figlio. E’ accaduto a Caltanissetta. La ‘truffatrice, una trentenne della provincia di Napoli, è stata raggiunta dal foglio di via obbligatorio emesso dal questore Pinuccia Albertina Agnello. La trentenne, fingendosi moglie di un avvocato, era riuscita ad entrare in casa della vittima tentando di farsi consegnare cinquemila euro per risarcire il danno di un incidente stradale causato dal figlio. L’anziana, poco prima, aveva ricevuto una telefonata da un complice che, fingendosi un maresciallo dei carabinieri, le aveva comunicato che il proprio figlio si trovava al Pronto Soccorso per un incidente e che lei avrebbe dovuto risarcire il danno. Colta dal panico, la donna ha chiesto aiuto ai vicini che hanno allertato la polizia. Arrivati a casa della vittima, gli agenti hanno smascherato la truffatrice denunciandola alla procura.