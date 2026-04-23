Favara

Raccolta fondi per la famiglia di Gabriele Vaccaro, il sindaco: “non ci sono comunicazioni ufficiali”

Il sindaco Palumbo sottolinea: "qualcuno ha chiesto di effettuare donazioni per la famiglia, ma al momento non è stata organizzata nessuna raccolta fondi"

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

“Voglio comunicare alla cittadinanza che al momento non è stata organizzata nessuna raccolta fondi a Favara a sostegno della famiglia di Gabriele Vaccaro. Mi riferiscono che alcuni soggetti avrebbero chiesto offerte per questo scopo: volendo anche fare salva la loro buona fede, nulla è stato deciso dai genitori. Per questo vi invito a non donare soldi fin quando non vi saranno comunicazioni ufficiali in merito”. Questa la comunicazione ufficiale da parte del Sindaco di Favara, Antonio Palumbo.

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