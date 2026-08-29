Agrigento si veste d’arcobaleno: il primo Pride celebra diritti e diversità (FOTO e VIDEO)

Agrigento vive il suo primo Pride. Un appuntamento che rappresenta il cuore di un percorso costruito attraverso iniziative dedicate ai diritti, all’inclusione, all’educazione alle differenze, al benessere, alla partecipazione e alla possibilità di vivere liberamente la propria identità anche nella propria terra. Il raduno è partito alle 18 in Piazza Municipio con la parata che ha attraversato il cuore della città passando per Via Atenea, Porta di Ponte, Piazza Marconi e Viale della Vittoria, per raggiungere Villa Bonfiglio. Non una semplice sfilata, ma come un attraversamento civile, politico, culturale e artistico di Agrigento: una città che per un giorno incontra se stessa e porta nello spazio pubblico corpi, identità, storie, musica, arte e partecipazione. Durante il percorso sono previsti alcuni flash mob, pensati come momenti di partecipazione e condivisione capaci di coinvolgere il corteo e la città lungo il suo attraversamento. Il corteo si svilupperà fino alle ore 23.00, quando a Villa Bonfiglio la parata si concluderà con i saluti dell’Agrigento Pride 2026. La conclusione della parata non coinciderà, però, con la fine della serata.























