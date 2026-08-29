Agrigento
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Agrigento si veste d’arcobaleno: il primo Pride celebra diritti e diversità (FOTO e VIDEO)

Una città che per un giorno incontra se stessa e porta nello spazio pubblico corpi, identità, storie, musica, arte e partecipazione

Pubblicato 2 minuti fa
Da Irene Milisenda

Agrigento vive il suo primo Pride. Un appuntamento che rappresenta il cuore di un percorso costruito attraverso iniziative dedicate ai diritti, all’inclusione, all’educazione alle differenze, al benessere, alla partecipazione e alla possibilità di vivere liberamente la propria identità anche nella propria terra. Il raduno è partito alle 18 in Piazza Municipio con la parata che ha attraversato il cuore della città passando per Via Atenea, Porta di Ponte, Piazza Marconi e Viale della Vittoria, per raggiungere Villa Bonfiglio. Non una semplice sfilata, ma come un attraversamento civile, politico, culturale e artistico di Agrigento: una città che per un giorno incontra se stessa e porta nello spazio pubblico corpi, identità, storie, musica, arte e partecipazione. Durante il percorso sono previsti alcuni flash mob, pensati come momenti di partecipazione e condivisione capaci di coinvolgere il corteo e la città lungo il suo attraversamento. Il corteo si svilupperà fino alle ore 23.00, quando a Villa Bonfiglio la parata si concluderà con i saluti dell’Agrigento Pride 2026. La conclusione della parata non coinciderà, però, con la fine della serata.

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