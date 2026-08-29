Messina

Incendio in abitazione, trovato cadavere: forse suicidio

A quanto si apprende, potrebbe avere appiccato lui stesso il rogo ed essersi tolto la vita in seguito

Pubblicato 36 minuti fa
Da Redazione

Un incendio è scoppiato in un’abitazione a Lipari, in località Canneto, ed un uomo è stato trovato morto. A quanto si apprende, potrebbe avere appiccato lui stesso il rogo ed essersi tolto la vita in seguito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per tentare di spegnere le fiamme, ambulanze, e carabinieri. Si indaga per capire quale possa essere stata la motivazione.

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