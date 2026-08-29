Menfi

Incendi nell’Agrigentino, paura a Makauda e Menfi: chiusa statale 115

In via precauzionale i soccorritori e le forze dell'ordine hanno fatto allontanare tutte le persone presenti all'interno di un residence turistico

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Nel pomeriggio sono divampati diversi roghi sparsi dal Trapanese all’Agrigentino, dal Nisseno al Messinese. A coordinare gli interventi la sala operativa del dipartimento della protezione civile della Regione.. Uno dei momenti di maggiore tensione si è verificato nel comune di Menfi, in provincia di Agrigento. Nel primo pomeriggio, un esteso incendio di sterpaglie sviluppatosi in contrada Cipollazzo ha minacciato alcune abitazioni della zona, anche se nelle ore successive il rogo è stato circoscritto. Fiamme anche in località Makauda, a Sciacca (Agrigento), dove in via precauzionale i soccorritori e le forze dell’ordine hanno fatto allontanare tutte le persone presenti all’interno di un residence turistico concentrandole in spiaggia. La strada statale è stata chiusa.

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