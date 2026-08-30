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Badante scippata sotto casa a Licata, denunciato operaio

Ad agire un malvivente solitario identificato poco dopo dai carabinieri. Si tratta di un operaio trentenne di origine marocchina ma residente a Licata

Pubblicato 59 minuti fa
Da Redazione

È stata sorpresa alle spalle mentre camminava in strada nei pressi della sua abitazione. Una badante cinquantenne di Licata è stata scippata della borsa all’interno della quale vi erano documenti, chiavi e circa 200 euro in contanti. È successo in una traversa di corso Serrovira.

Ad agire un malvivente solitario identificato poco dopo dai carabinieri. Si tratta di un operaio trentenne di origine marocchina ma residente a Licata. I militari dell’Arma hanno raccolta la testimonianza della donna e si sono messi sulle tracce del balordo. Per fortuna la cinquantenne non ha riportato ferite ma soltanto un gran paura. Per l’operaio è scattata la denuncia a piede libero. 

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